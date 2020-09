Private Internet Access (PIA) : un VPN ultra rapide pour seulement 2,50€/mois

Le tarif évoqué précédemment est valable sur l'abonnement de deux ans à PIA. Pour la totalité de cette période, vous serez débité à hauteur de 65€, ce qui représente 2,50€/mois. Bonne nouvelle, Private Internet Access vous offre deux mois d'abonnement ! Vous pouvez régler le montant demandé par carte bancaire ou via PayPal, Bitcoin, Amazon Payments et bien plus encore. Maintenant, évoquons les possibilités offertes par ce VPN.

Ainsi, Private Internet Access donne accès à plus de 12 300 serveurs répartis dans 74 pays à travers le monde. Il prend en charge le téléchargement en P2P et vous permettra de profiter de tous les catalogues de vos services de streaming préférés. Avec l'utilisation du protocole Wireguard, Private Internet Access se hisse aux côtés des VPN les plus rapides du marché. Notez également que la bande passante est illimitée.

Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisqu'un seul compte peut protéger jusqu'à 10 appareils simultanément. C'est bien au-dessus de la moyenne si l'on compare avec la majorité des concurrents !