Pourquoi Tor ne garantit pas réellement votre anonymat

Ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Par exemple, Tor est beaucoup plus lent puisque le chemin à parcourir est plus long. Également, selon votre localisation, vous connecter au réseau Tor pourra être plus suspect pour votre FAI que de vous connecter à un VPN. De l'autre côté, utiliser un VPN signifie mettre sa confiance et son anonymat dans les mains d’un seul acteur mais certains sont plus rassurés par cette façon de faire : vous connaissez l’entreprise derrière votre VPN et ses pratiques, là où les serveurs qui composent le réseau Tor sont hébergés par des anonymes, qui n’ont pas toujours les meilleures intentions, comme nous allons le voir.