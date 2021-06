Avast Ultimate : un pack antivirus complet qui protège tous vos documents sensibles

Nous l'avons déjà précisé, les menaces pullulent sur internet et peuvent sortir de n'importe où. Histoire d'éviter les mauvaises surprises, Avast fait preuve d'une minutie incroyable grâce à son antivirus capable de bloquer la plupart des dangers. Il viendra stopper net les virus, les logiciels espion, les rançongiciels et l'ensemble des programmes malveillants qui peuvent s'accrocher à votre ordinateur sans prévenir. Et cette protection est également accessible depuis un appareil mobile via l'application Avast.



La sécurité sera également de mise durant un achat en ligne ou une quelconque transaction bancaire. Ces données pour le moins sensibles ne tomberont pas entre les mains des cybercriminels. Les tentatives de phishing et les sites frauduleux pourront également être esquivés grâce à Avast. Sur PC, un pare-feu a même été ajouté pour éloigner les pirates informatiques. L'accès à votre webcam sera également surveillé de près.



Bref, pour faire simple, vos documents, les données bancaires, photos et mots de passe resteront à l'abri des dangers d'internet. Toutes les cybermenaces, allant du simple virus aux programmes les plus vicieux, seront ainsi neutralisées sans délai !