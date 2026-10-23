1Password s'ouvre aux agents IA mais snobe Google et Microsoft

1Password n’en est pas à son coup d’essai. Nous rapportions en juillet que 1Password for Claude permettait déjà à l’IA d’Anthropic de se connecter à des comptes sur Mac, sans que le mot de passe ni le code à usage unique ne passent par le modèle. L’extension du navigateur verrouillait aussi le coffre-fort dès qu’un agent prenait la main. John Torrey, qui dirige l’activité business de l’éditeur, explique que 1Password for Agents s’appuie sur cette intégration pour des agents personnels qui ne dépendent pas de votre ordinateur de bureau.