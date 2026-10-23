1Password s'ouvre aux agents IA mais snobe Google et Microsoft

1Password lance 1Password for Agents. Ce service permet à un agent IA de se connecter à vos comptes sans jamais voir vos mots de passe, et rien ne passe sans votre accord.
Un agent IA chargé d’envoyer des invitations ou de monter une note de frais se retrouve rapidement bloqué sur une page de connexion. Jusqu’ici, il fallait saisir ses identifiants à sa place ou lui confier son mot de passe, deux options que 1Password juge inacceptables.
L’agent demande, 1Password saisit, vous validez
L’entreprise entend se positionner sur ce secteur avec 1Password for Agents. Quand l’agent tombe sur un formulaire de connexion, il s’identifie auprès de 1Password avec une clé numérique qui lui est propre, un peu comme une carte d’identité. L’application vous envoie une notification qui précise quel compte est demandé et pourquoi. Si vous acceptez, c’est 1Password qui remplit le formulaire. L'agent poursuit donc ensuite sa tâche, connecté, sans avoir vu le mot de passe. Vous validez depuis votre propre appareil, comme avec une double authentification, et l'agent ne peut pas approuver sa propre demande.
- moodVersion d'essai limitée
- databaseStockage illimité
- browse_activityNotification de fuite
- lockChiffrement AES-GCM-256
1Password n’en est pas à son coup d’essai. Nous rapportions en juillet que 1Password for Claude permettait déjà à l’IA d’Anthropic de se connecter à des comptes sur Mac, sans que le mot de passe ni le code à usage unique ne passent par le modèle. L’extension du navigateur verrouillait aussi le coffre-fort dès qu’un agent prenait la main. John Torrey, qui dirige l’activité business de l’éditeur, explique que 1Password for Agents s’appuie sur cette intégration pour des agents personnels qui ne dépendent pas de votre ordinateur de bureau.
Le déploiement se fait par étapes. L’intégration se fera au sein de Muse (Meta) et Grok Bot dans les prochains jours. Claude Duet, ChatGPT Work et dots ainsi que Townie sont annoncés pour bientôt, tout comme Browserbase, Browser Use, Perplexity ou Ramp. Notons que Gemini Spark (Google) et Microsoft Scout ne figurent pas dans la liste. Côté réglages, John Torrey assure que l’utilisateur est en mesure de choisir les identifiants accessibles, la tâche concernée et la durée de l’accès.
Le service est proposé sans coût supplémentaire aux comptes Individual et Family hébergés sur 1Password.com. Les comptes 1Password.eu et 1Password.ca ne sont pas pris en charge pour le moment, et 1Password prévient que les protections varient d’une intégration à l’autre.