Depuis les premières normes de mise en page publiées en 1996, la conception numérique copiait la structure des journaux papier. The Register rappelle que les navigateurs récents intègrent désormais des fonctions qui libèrent les développeurs de ces blocs géométriques stricts.

Des outils de stylisation pour façonner un web non linéaire

Le langage HTML et les feuilles de style CSS imposaient historiquement des bordures strictement horizontales ou verticales sur les pages web. Pour obtenir des présentations originales, les créateurs devaient empiler des modules externes lourds (rappelez-vous… Flash Player, Silverlight…)ou écrire de longues lignes de JavaScript complexes à maintenir. Le format SVG a ensuite permis de tracer des courbes, mais il restait enfermé dans un cadre fixe souvent incapable de s'adapter aux différents écrans. La commande path() a bien tenté de corriger ce problème, mais elle figeait invariablement les dimensions en pixels, rendant les designs peu réactifs (ou "responsives").

Mais récemment, une nouvelle propriété CSS a fait son apparition : shape(). Concrètement, cet outil lit des coordonnées géométriques précises pour dicter une trajectoire directement dans le code du site. Elle utilise une syntaxe native qui comprend de multiples variables et s'adapte automatiquement à l'espace disponible sur la page. Les créateurs l'associent aux propriétés border-shape et corner-shape pour sculpter les bordures physiques de leurs contenus. La première applique le tracé sur les limites du conteneur dès le calcul initial de la page. La seconde fournit un catalogue de motifs prêts à l'emploi, comme des bords joliment biseautés ou le "squircle", un hybride curieux entre le carré et le cercle.