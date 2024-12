Selon les gestionnaires de la plateforme Itchio, c'est bien un rapport de fraude et de phishing qui aurait été envoyé par l'outil Funko, et non une demande DMCA (pour une violation de droits d'auteur) comme le laisse entendre la marque américaine. La mère de l'un des gestionnaires du site aurait d'ailleurs reçu un appel provenant directement de Funko.

De quoi soulever de nombreuses questions face à de tels outils, dont l'utilisation repose exclusivement sur une intelligence artificielle…