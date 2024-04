Microsoft améliore son offre premium OneDrive avec de nouveaux services comme la détection de ransomwares

La première nouveauté est une protection contre les ransomwares. Microsoft 365 surveille votre OneDrive à la recherche de signes d'activité de ransomwares et d'indicateurs d’intention malveillante.

Lorsqu'une attaque est identifiée, l'utilisateur reçoit une notification et un mail de Microsoft pour être averti de la menace potentielle. Le système guide ensuite pas à pas la victime pour évaluer l'étendue du problème, supprimer les fichiers suspects et restaurer son OneDrive.

La firme de Redmond met également à disposition un coffre-fort personnel dans lequel stocker vos fichiers critiques. Celui-ci est protégé par l'authentification à deux facteurs pour rendre vos documents les plus sensibles encore plus difficiles à atteindre pour les pirates. Auparavant limité à trois fichiers, il a vu cette restriction levée pour un stockage illimité dans la limite des 100 Go disponibles.