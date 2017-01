CES 2017 : Lego présente des robots pour enfants

Un robot programmable accessible aux enfants

Divertir avant tout

Modifié le 05/01/2017 à 10h38

Les robots Lego, ça existe depuis presque 20 ans. Autrefois réservés aux seuls geeks et adultes, ils s'adaptent aujourd'hui aux enfants. Après Lego WeDo 2.0 , présenté au CES 2016, cette année, le fabricant danois nous régale avec Lego Boost, un kit de robots programmables plus ludiques qu'éducatifs.Lego Boost, ce sont des jouets qui parlent, bougent et font de la musique. Dans le kit, on trouve un robot de 30 cm de haut, appelé Vernie, une guitare, un véhicule et un chat aux yeux verts globuleux, appelé Frankie. Ils s'assemblent comme n'importe quel autre modèle Lego et fonctionnent grâce à six batteries AAA. Un moteur, un capteur d'inclinaison ainsi qu'un capteur de couleur et de distance, sont fournis. Puis entre en jeu une application, qu'il faut installer sur son smartphone, ou mieux, sa tablette (compatible à la fois avec iOS et Android). Volontairement simple, elle permet de programmer le robot rien qu'en faisant des glisser-déposer.Le kit est conçu pour être accessible aux enfants de 7 ans et plus. La partie d'assemblage initial, la plus fastidieuse, peut même être automatisée grâce à un robot bâtisseur, également fourni. Globalement, Lego Boost ressemble beaucoup à Lego WeDo 2.0, mais il permet de faire beaucoup plus de choses, comme l'illustre cette vidéo La différence est que ce nouveau kit vise moins à instruire les enfants qu'à les divertir. «», explique Lego dans un communiqué. Le slogan de ce nouveau kit : «». Lego Boost sera commercialisé dans la seconde partie de l'année et sera vendu 160 dollars, contre 290 dollars pour son prédécesseur d'il y a un an.