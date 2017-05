Les magasins sans caisse Amazon Go débarquent en Europe

Amazon Go prépare son arrivée en Europe

Amazon Go : comment fonctionnent les magasins ?

Modifié le 22/05/2017 à 14h32

Amazon pourrait bien étendre ses supermarchés sans caisse au Royaume-Uni et à l'Union européenne. Le géant américain aurait récemment rempli des demandes de marque relatives à ses magasins Go auprès du Bureau de la propriété intellectuelle britannique et de son équivalent pour l'Union européenne.4 slogans auraient été déposés : "" ("Pas de file d'attente, pas de caisse. (Sérieusement)"), ""("Pas de queue, pas de caisse (Sérieusement)"), ?" ("Chaque queue est un défaut"), "" ("Chaque file d'attente est un défaut"). Ces slogans sont similaires à ceux qu'Amazon a utilisés lorsque son projet de supermarchés sans caisse a été dévoilé en décembre 2016. Une annonce qui, à l'époque, a donné lieu à de nombreuses rumeurs concernant l'intention d'Amazon d'ouvrir 2.000 supermarchés Go dans le monde, bien que l'information ait été démentie par l'entreprise.Les magasins d'Amazon Go sont conçus pour permettre aux clients d'entrer dans le magasin, prendre les articles dont ils ont besoin et repartir, tout cela sans avoir à passer par une longue file d'attente pour payer leurs achats. En effet, les clients scannent leurs comptes Amazon lorsqu'ils rentrent dans le magasin, ce qui permet à l'entreprise de suivre à la trace les articles qu'ils ont pris et de débiter leurs comptes bancaires. Un système qui devrait permettre de limiter le personnel sur place, puisque Amazon Go n'aurait besoin que de six à dix employés par magasin.Toutefois, la route est longue avant qu'Amazon Go s'installe sur le continent européen. En effet, le concept ne semble pas encore tout à fait au point : alors que le premier magasin devait voir le jour en mars 2017, des problèmes techniques ont repoussé son ouverture. Les supermarchés sans caisse d'Amazon rencontrent apparemment des problèmes lorsque plus de 20 personnes sont à l'intérieur de l'enceinte du magasin et l'entreprise aurait des difficultés à suivre les produits lorsqu'ils sont replacés à la mauvaise place (ce qui arrive de façon récurrente dans les supermarchés).