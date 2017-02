Android : les astuces qui dépannent

Ça se précise autour d'Android. Dernièrement, les rumeurs autour du nouveau nom du prochain OS mobile de Google font rage : Android 8.0 s'appellerait Oréo, après Nougat, Marshmallow... Mais au sujet d'Android, connaissez-vous toutes les astuces qu'offre le système d'exploitation ? Nous vous proposons de les retrouver dans cet article dédié.



Modifié le 24/02/2017 à 11h09

Le système d'exploitation de Google s'est sacrément amélioré au fil des versions, tant et si bien qu'on peut aujourd'hui le conseiller les yeux fermés à des utilisateurs non technophiles, en tout cas, peu à la page en matière de smartphone. Il n'empêche qu'il est toujours possible de buter sur certains aspects. Nous nous sommes basés sur les interrogations les plus récurrentes, formulées par les internautes dans le moteur de recherche de Google.Installation d'Android 7.0, désinstallation des applications par défaut, réinitialisation de son smartphone, sauvegarde en ligne, oubli du schéma de verrouillage, et d'autres à venir...