Chine : un cargo 100 % électrique pour transporter du charbon

2 heures de charge pour les batteries au lithium

Un bateau électrique pour alimenter les centrales à charbon ?

Modifié le 26/12/2017 à 13h29

Si le cargo est censé ne pas polluer grâce à un moteur 100 % électrique, la Chine va l'utiliser pour alimenter l'énergie la plus polluante qui soit.Le cargo, construit par l'entreprise Guangzhou Shipyard International Company Ltd, est capable de transporter jusqu'à 2.000 tonnes grâce à ses 70,5 mètres de long. Un record pour un bateau 100 % électrique. Et il est alimenté par des batteries au lithium permettant de délivrer 2.400 kilowattheures. En comparaison, les voitures électriques consomment 40 fois moins.Les batteries se chargent en deux heures, soit le temps nécessaire à décharger, et elles permettent une autonomie de 80 kilomètres avec une vitesse de pointe de 12,8 kilomètres par heure. Le bateau, qui n'émet donc aucune pollution, a été mis en service sur la rivière des Perles et c'est là que son existence prend une tournure un peu particulière.L'idée d'un cargo 100 % électrique a de quoi séduire : fin des émissions polluantes et, surtout, fin du risque de marées noires. Mais avec une autonomie de 80 kilomètres, il est évident que ce n'est pas encore possible de faire faire à ce type de bateaux la traversée de l'Atlantique. Ça tombe bien, ce n'est pas son but.Le bateau va servir tout simplement à transporter du charbon. Ce dernier, qui est le combustible fossile le plus polluant de tous, servira à alimenter les diverses centrales qui se trouvent sur la rivière des Perles.Les Chinois ont donc construit un bateau respectueux de l'environnement pour réduire les coûts liés au transport de la forme de combustible la moins respectueuse du même environnement. Si vous avez envie de crier très fort «», c'est le bon moment.