Volvo : des voitures hybrides et 100 % électriques d’ici 2019

Volvo prend le tournant de l'électrique

5 nouveaux modèles entre 2019 et 2021

Modifié le 05/07/2017 à 15h40

Le constructeur automobile est le premier à dater clairement la fin progressive des véhicules équipés de moteurs à combustion.Ce mercredi 5 juillet 2017, le groupe Volvo a annoncé qu'à partir de 2019 tous les nouveaux modèles de voitures seront soit entièrement électriques, soit hybrides. Une nouvelle qui sonne le glas de quasiment un siècle de véhicules Volvo alimentés uniquement par des moteurs à combustion interne. Les modèles créés avant 2019 seront toujours équipés de moteur à combustion, mais le constructeur enrichira sa gamme avec des véhicules hybrides à batteries rechargeables et 100 % électriques.En annonçant une date précise, Volvo est le premier constructeur automobile traditionnel à s'engager clairement sur la voie de la diminution progressive des véhicules tournant uniquement avec des moteurs à combustion.De 2019 à 2021, cinq nouveaux modèles seront mis en vente (trois sous la marque Volvo et deux sous la marque Polestar) : ils seront complètement ou partiellement électriques. «» a indiqué Volvo.Depuis son rachat en 2010 par le groupe chinois Zhejiang Geely Holding Group, Volvo a investi massivement dans de nouveaux modèles et de nouvelles énergies, ce qui lui a permis de se construire une niche sur le marché de l'automobile premium dominé par des rivaux de taille tels que Daimler, Mercedes-Benz et BMW.