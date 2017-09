Un robot chirurgien miniature créé au Royaume-Uni

Le robot Versius allie polyvalence et grande précision

Le robot Versius coûte plus de 2 millions d'euros

Modifié le 28/08/2017 à 16h35

Versius, le dernier robot médical élaboré au Royaume-Uni, permettra d'accélérer les opérations chirurgicales, de réduire leur coût et d'écourter le temps de rétablissement post-opération pour les malades.Le robot, conçu à l'aide de technologies initialement destinées à l'industrie spatiale et aux réseaux de téléphonie mobile par une équipe de cent chercheurs, est capable de réaliser des opérations sur des hernies, la prostate, le nez, la gorge et les oreilles, aussi bien que des opérations colorectales. À la différence de la chirurgie traditionnelle qui suppose une ouverture assez large, le robot se contente d'incisions de très petite taille, ce qui a l'avantage de limiter les complications et de réduire le temps de guérison.Outre le fait qu'il peut être utilisé pour différents types d'opérations, l'avantage de Versius réside dans sa taille. Jusqu'ici, l'arrivée des robots dans les hôpitaux a été freinée par le manque de place et leurs dimensions trop grandes, empêchant le personnel médical de circuler et d'accéder librement au malade. L'autre aspect qui le rend unique est sa capacité à détecter la résistance. Versius est capable de comprendre sans l'intervention d'un médecin quelle force il doit appliquer lorsqu'il se trouve à l'intérieur du corps du patient. La morphologie de Versius s'inspire d'ailleurs de la morphologie humaine : selon les chercheurs qui l'ont mis au point, la main humaine est la meilleure invention que la nature ait jamais faite.Versius s'invitera-t-il bientôt dans un hôpital près de chez vous ? Cela dépend de la générosité de son gestionnaire : le coût de ce robot dépasse 2 millions d'euros l'unité.