Des scientifiques cultivent des cellules souches de sang humain

Une expérience inédite

Des avancées possibles

Modifié le 23/05/2017 à 16h55

Pour la première fois, des scientifiques ont cultivé les cellules souches qui produisent le sang humain dans un laboratoire. Cette expérience inédite pourrait représenter un tournant majeur et ouvrir la voie à la création de sang pour les transfusions et à des traitements pour les patients ayant des maladies du sang, en utilisant leurs propres cellules au lieu de compter sur des donneurs pour des greffes de moelle osseuse.» a confié au sitele Dr. Raphael Lis, du Weill Cornell Medical College à New-York. «. »Pour fabriquer les cellules souches du sang, les chercheurs ont extrait des cellules des parois des poumons d'animaux et ont ensuite utilisé quatre protéines, qu'ils avaient identifiées comme encourageant la formation de cellules souches du sang. Au cours de leur expérience, ils ont observé que les cellules souches du sang reprogrammées permettaient de régénérer tout le système sanguin des souris et boostait leurs systèmes immunitaires. Les résultats de cette expérience ont prouvé qu'il était possible de convertir efficacement les cellules alignées le long des vaisseaux sanguins en cellules souches fonctionnelles, qui peuvent être greffées pour de nouvelles cellules sanguines en bonne santé.» poursuit Lis. «». Si les singes réagissent positivement et ne montrent aucun signe de malignités hématologiques, Lis estime que cela leur «».