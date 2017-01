Google préfère les montgolfières aux drones

Un soudain revirement

Des montgolfières mailleront le territoire

Modifié le 13/01/2017 à 17h56

Le géant technologique motive sa décision par une meilleure faisabilité technique et un moindre coût, s'il opte pour la distribution du réseau dans les régions reculées et rurales via des montgolfières.La division d'Alphabet, qui s'occupait du projet de distribution d'Internet par drones alimentés par panneaux solaires, avait pour objectif de fournir du réseau à des millions de personnes qui n'en ont toujours pas, ainsi que déployer cette solution technologique lors d'opérations de secours et d'assistance aux victimes de catastrophes. Alphabet n'avait pas de savoir-faire maison dans ce domaine, mais a acquis en 2014 la société Titan Aerospace, qui a donné naissance à ce projet au sein du géant de Mountain View. Les salariés qui y travaillaient apporteront désormais leur concours au projet des montgolfières, baptisé Loon.Les montgolfières Loon devraient voler à des altitudes d'environ 20 km au-dessus de la terre. Comme les vents dans la stratosphère soufflent dans des directions différentes et à des vitesses différentes, le logiciel intégré à ces montgolfières devra être capable de déterminer comment les positionner, afin qu'ils se déplacent dans le bon sens. Les panneaux solaires qui fournissent les montgolfières en électricité nécessitent tout juste quatre heures pour recharger les batteries, grâce auxquelles le dispositif peut fonctionner pendant 24 heures. Chaque montgolfière est capable de desservir un territoire de 40 km autour d'elle. Le signal est transmis aux stations terrestres, qui peuvent ensuite le revendre aux opérateurs de téléphonie.