Dashlane : le gestionnaire de mot de passe propose désormais une offre Premium Famille

En plus de pouvoir profiter de Dashlane gratuitement (avec une limite de 50 mots de passe et un seul appareil) et en Premium (mots de passe et appareils illimités), Dashlane se lance dans l'offre familiale.

Ainsi, la nouvelle offre « Premium Family » permet de faire profiter des joies de l'offre Premium à un total de cinq personnes (en plus de l'utilisateur principal). Chaque utilisateur dispose alors d'un compte privé pour stocker ses mots de passe personnels, qu'il peut gérer sur autant d'appareil que souhaité.