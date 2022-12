Et 1, et 2, et 4 millions... de sites en ".fr"

Internet connaît une expansion continue depuis une vingtaine d'années. Et pour intégrer les nouveaux venus et leurs sites web, on a pu observer l'apparition sur le réseau d'extensions de domaine plus spécifiques, comme « .immo » ou « .bzh ». Pourtant, les vieux noms font de la résistance.

C'est le cas de l'historique « .fr », le ccTLD (country code Top-Level Domain) assigné en extension nationale à la France et qui continue à faire de nombreux heureux. 4 millions dorénavant ! Un tel nombre le place, toujours d'après l'AFNIC, dans le top 10 des ccTLD et parmi ceux qui enregistrent l'une des plus fortes croissances.

Il faut dire qu'il tient la dragée haute au nom de domaine « .com », le plus populaire de la Toile. Le « .fr » possède ainsi 38,75 % des parts de marché dans le pays et avait connu en 2021 une croissance supérieure au « .com », enregistrant cette année-là 776 514 nouveaux noms de domaine.