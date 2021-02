Bon plan : 1 To de stockage pour moins de 50€ avec le disque dur externe Toshiba Canvio basics

Ce disque dur externe portable ne manque pas de points forts, tout d'abord sa taille réduite et son poids affichant moins de 150 grammes vous permettront de l'emmener partout sans vous encombrer. Sur un volet plus technique, ce disque dur dispose de la technologie USB 3.2 Gen 1, nettement plus rapide que l'USB 2.0, vous permettant ainsi des transferts haut débit très rapides. Son fonctionnement plug-and-play est également très simple. Il peut être utilisé avec Windows sans autre logiciel et vous pourrez déposer vos fichiers simplement via un glisser-déposer depuis votre ordinateur.