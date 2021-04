Argentine : il achète un nom de domaine de Google pour la modique somme de 2,50 euros

Tout a commencé lorsque Nicolas était en train de concevoir un site web pour un client. Le jeune homme a reçu des messages sur la messagerie WhatsApp indiquant que Google était hors service. Il a alors saisi l'URL www.google.com.ar dans son navigateur ; ce qui n'a pas fonctionné.

L'Argentin s'est rendu sur le site web de l’organisme qui gère les noms de domaine argentins se terminant par .ar. Et il a constaté que le domaine était en vente : « Je tiens à préciser que, en me rendant sur nic.ar, j'ai vu le nom de google.com.ar disponible et l'ai acheté légalement », a-t-il déclaré, avec preuve à l'appui.