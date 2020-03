Wordpress va permettre la mise à jour automatique des thèmes et plug-ins

Lire aussi :

Les sites Wordpress ont subi une vague de hacking ces deux dernières semaines

Des mises à jour à l'assaut des piratages

Source : ZDNet

L'équipe Wordpress travaille actuellement sur une nouvelle fonction de type «», qui permettrait donc de paramétrer des mises à jour automatiques pour son site web. De cette manière, on profitera constamment d'un site à jour, et davantage protégé contre les tentatives de piratage.Dès lors, l'administrateur n'aura plus à se soucier d'effectuer les mises à jour de ses thèmes et autres plug-ins, puisque Wordpress effectuera l'opération de manière autonome.Une fonction sur laquelle les équipes de Wordpress travaillent depuis «» selon, et qui est actuellement proposée en version bêta (mais qui n'a pas vocation à être utilisée telle quelle pour le moment).Selon toute vraisemblance, il sera possible de définir les différents plug-ins que l'on souhaite mettre à jour de manière automatique. Bien sûr, l'administrateur pourra toujours mettre à jour manuellement ses plug-ins en cas de besoin.Reste à savoir maintenant quand cette fonction sera disponible pour tous les utilisateurs, en version stable.