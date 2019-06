Google Site Kit, le plugin Wordpress de Google, débarque en béta

Un plugin agrégeant toutes les statistiques d'un site web dans WordPress



Une première bêta pour les développeurs experts des solutions cloud de Google



Source : Blog du Modérateur

L'année dernière,avait présenté, lors du WordCamp US,, un plugin WordPress qui allait simplifier la vie des utilisateurs de la plateforme.Plutôt que d'aller se connecter aux différents outils d'analyse et de statistique proposés par le moteur de recherche,directement depuis l'interface d'administration de son site web.Il regrouperait les statistiques AdSense et Analytics, Tag Manager et Optimize, ainsi que leurs différents outils de configuration et une surveillance des performances du site web avec le logiciel PageSpeed Insights. Un tableau de bord intégré se chargera dede toutes les données.Après plusieurs mois de silence,de son plugin Site Kit. L'entreprise met en garde toutefois sur l'état d'avancement de son produit. L'installation est fortement déconseillée au grand public et réservée aux développeurs aguerris, possédant des «».Le téléchargement proposé n'est pour le moment qu'un aperçu technologique et n'intègre pas encore l'interface graphique telle qu'elle sera intégrée à WordPress dans les prochains mois.Le paquet d'installation est à récupérer ici et une page GitHub a également été ouverte par Google pour apporter de plus amples informations sur les différentes étapes du développement.