Alternative Dropbox : 10 Go gratuits grâce à cette offre de stockage en ligne pCloud

Voilà une offre parmi les plus généreuses du marché quand on connait la qualité des prestations offertes par pCloud et la facilité avec laquelle vous pouvez l'utiliser. La firme suisse pCloud vous fait le très beau cadeau de 10 Go de stockage lors de votre création de compte .

C'est aussi simple qu'efficace et surtout, gratuit ! Alors il n'y a vraiment aucune raison de s'en priver. En plus, ce n'est pas souvent qu'une telle quantité vous est offerte, Dropbox ne propose par exemple que 2 Go gratuits. Enfin, si cette prestation vous satisfait, vous pouvez bien sûr gagner en quantité de stockage et en fonctionnalité en souscrivant chez pCloud !