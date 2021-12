Stockage en ligne : dernières heures pour profiter de la super offre 2 To de pCloud !

Avec jusqu'à 5 utilisateurs pouvant profiter de 2 To de stockage, il n'a jamais été aussi simple d'enregistrer vos fichiers ! Même la musique et les films y ont leur place, car grâce au lecteur média intégré à pCloud, lisez ces fichiers sans aucun problème une fois qu'ils y sont enregistrés. pCloud pense à tout, y compris au contexte de télétravail perdurant, en incluant 2 To de liens de partage dans cette offre, soit une dimension collaborative idéale.

Plus encore, la sécurité est au cœur de ce produit, grâce à un chiffrement AES 256 bits, le plus haut niveau de confidentialité actuellement possible, et un historique de corbeille de 30 jours, pour donner une seconde chance aux fichiers supprimés. Ce n'est pas un hasard si pCloud s'offre à nouveau l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.