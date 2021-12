Stockage en ligne : avec pCloud, saisissez 2 To à vie pour à un prix ultra réduit !

Qui dit monde (inter)connecté dit besoin croissant de disposer de certaines données plus ou moins essentielles à tout instant : papiers d'identité, dossiers de travail, ou même photos de famille. Pour ne plus avoir à tout transporter sur vos SSD et autres clefs USB, avec le risque potentiel de les perdre comme de les oublier, pCloud se présente avec un service bien pratique : le stockage en ligne LIFETIME, pour ne plus avoir à compter les années.

Et c'est une offre qui sera utile à toute votre famille, puisque jusqu'à 5 utilisateurs peuvent bénéficier des 2To de stockage. Tout est optimisé en ce sens, puisqu'un outil de répartition permet un partage équitable entre les différents bénéficiaires. Ainsi, chacun sera à même de stocker et gérer ses fichiers via une simple connexion au service en ligne.