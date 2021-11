Dernières heures pour l'offre Black Friday de pCloud : le meilleur stockage Cloud à -76% !

Dans un contexte où vie professionnelle et vie privée ne cessent de se croiser, le stockage cloud se présente comme une solution des plus pratiques. Tout d'abord car il est possible pour plusieurs personnes de stocker les fichiers les plus importants en toute sécurité, pro comme perso. Mais aussi car ils sont accessibles à tout instant, il est ainsi facile par exemple de vous connecter au travail pour récupérer le dossier réalisé en télétravail la veille mais aussi de stocker les dernières photos de vacances, sans crainte de perdre auncun fichier.

Pour le Black Friday, ce sont donc deux offres Premium au meilleur prix qui ont été concoctées par pCloud. La première vous permet de profiter de 500 Go de stockage en ligne, tandis que la seconde vous offre, de son côté, 2 To. L'un des points forts est que les liens de partage sont équivalents à votre quantité de stockage : 500 Go de liens pour la première offre, et 2 To pour la seconde. La dimension collaborative, qui plus est dans un besoin professionnel, est donc parfaitement pensée car simple d'utilisation et conséquente.