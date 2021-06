Bon plan stockage cloud : offre spéciale été à prix bradé chez pCloud !

Les soldes d'été 2021 se poursuivent avec une offre signée pCloud qui pourrait en séduire plus d'un puisque la firme propose ni plus ni moins une réduction de 50% sur son abonnement annuel. Optez pour un stockage en ligne de 500 Go à seulement 50€ pour un an au lieu de la tarification habituelle de 107,76€. L'offre est d'autant plus pratique que valable aussi bien pour les nouveaux venus que pour ceux ayant souscrit à l'offre Basic de pCloud, qui propose gratuitement 10 Go de stockage.

Si, par la suite, vous souhaitez conserver votre abonnement, celui-ci évolue lors de la seconde année à un tarif annuel de 47,88€ pour l'offre de stockage de 500Go et de 39€ pour l'historique de stockage de 365 jours, les deux devenant dissociables.



Par ailleurs, si vous n'êtes pas satisfait du service proposé, vous avez jusqu'à 10 jours après votre date d'achat pour vous faire rembourser gratuitement par pCloud.