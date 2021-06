Offre pCloud pour cet été : comment tout stocker dans un cloud en sécurité et à prix bas ?

Particulièrement pratique pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se déplacer avec des clés USB et autres disques durs , ou qui, cela arrive, auraient peur de les égarer, l'offre de stockage en ligne et une solution simple à votre disposition. Accédez quand vous le souhaitez et où vous le désirez à l'ensemble des données de votre cloud, via une simple connexion à internet, sur tous les supports possibles (ordinateur, smartphone, tablette, etc.). De plus, la dimension collaborative n'a pas été oubliée, puisque 500 Go de liens de partage, par ailleurs personnalisables, sont aussi compris.