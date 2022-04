Les meilleurs services de stockage cloud pour photos

Quel stockage gratuit pour vos photos ?

Indéniablement un des pionniers du cloud pour le grand public, Microsoft a fait de OneDrive une des solutions de stockage sur le nuage les plus attractives du marché depuis quelques années déjà. Gratuitement, l’utilisateur pourra accéder à 5 Go d’espace (on peut monter à 100 Go en s'acquittant de 2 euros par mois par ailleurs), ce qui est assez peu par rapport à certains concurrents qui s’avèrent beaucoup plus généreux.

Photos : les fonctionnalités principales de OneDrive

Pour ce qui est de la photo, OneDrive est un outil simple qui permet principalement de stocker de manière sécurisée ses données et images sur le nuage. La bonne nouvelle, c’est que l’on retrouve la possibilité d’accéder et de modifier ses fichiers à partir de n’importe quel appareil (compatible Android, iOS, macOS, Windows). La synchronisation et la sauvegarde automatique des photos associées à un étiquetage par mots clés (plus simple pour la recherche de fichiers précis) en font par ailleurs un des outils les plus aisés à prendre en main pour les amateurs de photos.