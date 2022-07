Le SSD Crucial de 1To profite d'une belle remise pour les soldes Fnac

Cette offre de Fnac s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe de Crucial, une marque très réputée dans le domaine, modèle P2 d'une capacité de 1 To. Si des SSD M.2 concurrents proposent des performances autrement plus affriolantes, il se défend tout de même plutôt pour un prix très abordable en proposant une vitesse de lecture et d'écriture allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1900 Mo/s.

Qualité Crucial oblige, ce SSD s'accompagne de nombreuses caractéristiques lui assurant une certaine endurance et protection contre de nombreuses menaces extérieures. Haute résistance à la chaleur et aux chocs, bien protégé contre la perte de données ou les attaques extérieures, ce qu'il contient sera donc bien gardé.

Pour en profiter, il faudra cependant disposer d'une baie compatible M.2 2280 et d'une interface PCI Express 3.0 x4. Du fait de son tout petit gabarit, le Crucial P2 peut toutefois trouver sa place non seulement dans un PC fixe, mais également dans un PC portable.