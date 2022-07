Sécurisez-vous pendant vos vacances grâce à NordVPN et son offre VPN à prix fou !

La grande force de NordVPN est de faire partie de ces firmes qui passent leur temps à innover pour vous donner les moyens les plus solides de gagner en confidentialité, et cela, même pendant vos vacances. Ainsi, dans cette licence à prix cassé, vous pouvez d'ores-et-déjà compter sur la dernière technologie protection anti-menaces de NordVPN ! L'objectif est de vous permettre de vous prémunir et dénicher de potentiels virus dans les fichiers que vous pourriez télécharger, car même si certains moteurs de recherche exécute de sommaires analyses de sécurité, cela n'est pas toujours suffisant, et une fois que le malware vous a infecté, c'est une autre affaire ! NordVPN vous informe en temps réel sur les sites Web les plus infréquentables tout en bloquant l'accès aux plus malveillants d'entre eux. Même son de cloche face aux publicités malveillantes qui fleurissent en cette période de soldes, tandis que les traqueurs sont mis en déroute par la fonctionnalité de blocage du suivi. Vos informations, vos pratiques et vos préférences vous appartiennent, et même connecté sur un Wi-Fi public durant vos vacances, il n'y a aucune raison que cela change grâce à NordVPN.