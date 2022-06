Le SSD externe PNY voit son prix dégringoler pour le premier jour des soldes !

Rue du Commerce vous invite donc à obtenir ce SSD externe PNY Elite 960 Go à un prix très serré durant les Soldes 2022. Le produit est bien évidemment neuf et vendu par le site e-marchand en personne, pour plus de simplicité et de transparence.

Le site e-marchand vous permet en plus de recevoir très rapidement votre produit directement chez vous grâce à ses options de livraison express en seulement 24H.