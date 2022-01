A ce prix, cette carte SanDisk 128Go est une vraie bonne affaire !

La carte SanDisk Extreme, ici dans sa version 128 Go, est une carte de classe UHS 3. Cela signifie qu'elle a été conçue pour contenir et supporter des images et vidéos pouvant aller jusqu'à une résolution de 8K, avec un débit minimum assuré de 30 Mo/s. Ici, le débit en lecture est de 160 Mo/s et de 90 Mo/s en écriture.

Elle est livrée avec un adaptateur SD, plus gros, dont on retrouve des ports sur la plupart des appareils. Cela permet ainsi de lire le contenu sur des ordinateurs ou autre. Ou tout simplement de l'utiliser comme espace de stockage dans des appareils acceptant les cartes SD mais pas les cartes microSD.

Ce modèle existe en plusieurs versions, avec différents espaces de stockage, allant de 32 Go pour le plus petit jusqu'à 1 To pour le plus grand. C'est le modèle intermédiaire de 128 Go qui bénéficie d'une offre sur Amazon en ce moment : 40% de réduction sur le prix d'achat, soit 23,32€ au lieu de 38,99€ pendant les soldes.