A ce prix, le SSD Samsung 870 QVO 1To est une offre immanquable !

Le mieux à faire avec un SSD d'1 To est de faire une partition avec le système d'exploitation et d'en faire une ou deux autres pour l'installation de programme et les fichiers (images, vidéos, musique, etc.). Ainsi en cas de problème vous n'aurez pas à tout reformater et supprimer pour réparer : il suffit de s'occuper de la partition concernée et c'est bon.

Le SSD 870 QVO 1 To de Samsung affiche une vitesse de lecture de 560 Mo/s et de 530 Mo/s en écriture. Il tourne à 7200 tours à la minute et a une endurance de 2880 TBW. Ce qui fait que vous pouvez aisément l'utiliser plusieurs années sans craindre qu'il ne s'abîme. Et quoi qu'il arrive il est garanti pendant 3 ans pour le constructeur, donc pas de soucis pour la maintenance.

Il est actuellement à -23% chez Amazon et passe donc de 109,89€ à 85,07€ pendant les soldes ou jusqu'à épuisement des stocks.