Ne ratez pas l'UFC de ce Samedi avec Cyberghost VPN à 2€/mois

Un VPN est un service extrêmement versatile et utile. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le fait de contourner les limites géographiques. En effet de nombreux contenus, comme l'UFC Fight Night de ce samedi, sont limités géographiquement pour diverses raisons et il est alors impossible d'en profiter en France.

Par contre, Cyberghost possédant plus de 6300 serveurs à travers le monde, vous permet de vous connecter à travers le serveur de votre choix et de simuler une connexion depuis presque n'importe quel pays au monde en quelques clics. Votre flux de données est alors redirigé vers le serveur Cyberghost, qui fait office d'intermédiaire entre vous et le site que vous souhaitez consulter. Le site en question ne voit donc pas votre adresse IP réelle, ni votre localisation et prend uniquement en compte celle du serveur VPN, ce qui permet de contourner les blocages géographiques de manière totalement transparente pour vous.