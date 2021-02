Soldes : ce SSD Crucial P2 de 1 To est vraiment le moins cher chez Amazon

Pour obtenir les meilleures performances avec son disque, il vous choisir un SSD. Mais les plus performants ne sont pas ceux qui se branchent sur l’interface SATA. Il faut choisir un SSD au format M.2 2280 qui se branche sur un port PCI-E et les taux de lecture et d’écriture seront décuplés.

Ainsi, le Crucial P2 dans sa version 1 To offre un bel espace de stockage tout en offrant des performances de haul vol. Le constructeur revendique une vitesse de lecture de 2,4 Go par seconde. Le SSD de Crucial est pourvu d’un logiciel de gestion qui optimise les performances et sécurise les données enregistrées.