Soldes Cdiscount : ce disque dur Barracuda 2 To est à moins de 50€

Prenons la direction de chez Cdiscount pour nous emparer de cette bonne affaire valable pour toute la durée restante des soldes. La livraison à domicile est gratuite et vous avez également la possibilité de retirer l'article au sein d'un point retrait. Malgré son tarif abordable, cet article est éligible au paiement en quatre fois (soit 12,81€ au moment de l'achat puis 12,78€ par échéance). La garantie est limitée à une durée de deux ans.

Ce disque dur de la marque Seagate est un modèle interne et compatible avec les baies 3,5 pouces. Son espace de stockage est de 2 To, un volume nettement suffisant pour accueillir de nombreuses données volumineuses comme des jeux vidéo et de gros logiciels par exemple. Bien entendu, cet exemplaire délivre aussi des performances redoutables pour vous épauler au quotidien.

Ainsi, grâce à son interface SATA 6 Gb/s, il peut atteindre un débit de transfert interne de 210 Mo/s. Quant au débit de transfert du lecteur (externe), il pourra grimper jusqu'à 600 Mo/s. Bref, c'est plus que correct pour vous permettre de déplacer des fichiers rapidement.