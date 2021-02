Ce SSD externe haute performance WD Black P50 de 1 To est pas cher sur Amazon

Avec ce prix, l'appareil dispose évidemment d'excellentes performances. En lecture, le WD_Black peut atteindre les 2000 Mo/s, notamment grâce à son interface SuperSpeed USB. Autant dire qu'il améliorera sensiblement l'exécution des tâches et des applications du PC.

L'appareil comprend également un espace de stockage extrêmement généreux, en particulier pour un SSD. Proposé au format 1 To dans ce bon plan Amazon, il est également disponible aux formats 2 To et même 4 To. Les joueurs peuvent ainsi choisir un modèle adapté à la taille de leur bibliothèque de jeux. La rapidité de l'interface prend alors tout son sens : sur ce disque à l'espace de stockage très important, même les fichiers les plus volumineux seront transmis en un temps record.