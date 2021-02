Soldes : 4 To de stockage pour seulement 81€ avec ce disque dur externe Toshiba Canvio Basics

Pour cette bonne affaire, c'est Rakuten qui répond présent avec divers avantages en terme de modalités. Par exemple, la livraison à domicile est offerte et sera effectuée sous 2 à 12 jours. Le paiement en quatre fois par carte bancaire est lui aussi au programme. Une fois l'achat effectué, vous recevrez 4,10€ dans votre cagnotte du Club Rakuten. Elle sera utilisable pour obtenir une remise sur un futur panier. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le disque dur externe Toshiba Canvio Basics dispose d'un espace de stockage de 4 To. Il est donc capable d'accueillir vos fichiers les plus volumineux comme des jeux vidéo récents, des logiciels et une multitude de photos. Il fonctionne parfaitement sur tous les ordinateurs Windows du marché.

Bien entendu, grâce à son interface en USB 3.0 (rétrocompatible USB 2.0), ce modèle affiche d'excellentes vitesses pour lire et transférer des données. Vous n'aurez pas à patienter trop longtemps lors de la copie d'un film par exemple.