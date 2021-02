Soldes RueDuCommerce : boostez votre PC avec ce SSD Crucial P1 1 To à moins de 100 €

Comme tout SSD qui se respecte, le Crucial P1 permet d'améliorer considérablement la rapidité d'une machine. Un constat d'autant plus clair avec ce modèle, puisque celui-ci bénéficie de la technologie NVMe. Sans entrer dans les détails, cette dernière offre des débits de transfert particulièrement élevés : jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture et 1 700 Mo/s en écriture.

De plus, contrairement à de nombreux SSD, le Crucial P1 n'impose pas de compromis entre la vitesse et l'espace de stockage. Il dispose en effet d'une capacité de 1 To, en mesure de conserver durablement un grand nombre de documents, photos, vidéos, etc.