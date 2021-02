2 To de stockage SSD SanDisk Plus au meilleur prix chez Amazon pour les Soldes

Place aux caractéristiques principales du SSD de SanDisk après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon.

Le disque SSD interne d'une capacité de 2 To (référence SDSSDA-2T00-G26) dispose du format 2,5 pouces et de l'interface SATA 6.0 Gb/s. Il embarque des vitesses de transfert de 535 Mo/s en lecture et de 450 Mo/s en écriture.



Cette solution de stockage qui est idéale pour un PC de bureau ou un ordinateur portable bénéficie d'une mise à niveau facile pour des démarrages, des arrêts, des chargements et des réponses des applications plus rapides.