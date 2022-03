Protégez vos fichiers en toute sécurité en Europe grâce à cette offre pCloud (10 Go gratuits)

Par exemple, pCloud met à votre disposition des forfaits annuels à partir de 49,99 €/an et des offres à vie dès 175 € (paiement unique). Ici, les espaces proposés vont de 500 Go jusqu'à 2 To. Si vous avez des fichiers très volumineux à sauvegarder, il est clairement recommandé de se tourner vers ces propositions.