Amazon fait chuter de ce SSD Samsung pour les French Days

Le SSD qui nous intéresse aujourd'hui profite d'un stockage de 2 To pour accueillir vos données. Vous pourrez alors y placer des jeux vidéo volumineux et des photos par milliers. Avec ses vitesses de lecture séquentielle jusqu'à 3500 Mo/s et d'écriture séquentielle jusqu'à 3000 Mo/s, vous boosterez durablement les performances de votre ordinateur avec ce périphérique interne. L'interface NVMe fait des miracles ! Vos jeux chargeront plus rapidement et le PC démarrera en un éclair ! Cela vous changera clairement la vie.