French Days Cdiscount : promo folle sur ce SSD 1To

Le WD_Black SN750 1 To se connecte sur une interface PCIe avec son connecteur M.2. Assurez-vous donc d'avoir une carte mère compatible afin de pouvoir en profiter. Car avec ses vitesses de lecture et d'écriture séquentielles de 3430 et 3000 Mb/s ce serait dommage de s'en priver.

Si vous vous en servez pour installer vos jeux ou applications, celles-ci s'exécuteront beaucoup plus rapidement. Et les temps de chargement peuvent être divisés par 10 dans les meilleurs cas. Le mieux reste quand même de s'en servir pour installer votre OS, afin que l'ordinateur s'allume et s'éteigne très rapidement, en plus de tourner plus vite.

À noter que ce modèle est celui fourni sans dissipateur thermique et ne peut donc pas convenir pour la PlayStation 5. Mais sur un ordinateur il pourra faire des merveilles, donc à seulement 74,99€ il ne faut pas hésiter un seul instant !