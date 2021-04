Bon plan Fnac : pack SSD Externe Samsung 1 To + carte Micro SD 64 Go à prix cassé

L'enseigne française Fnac frappe fort en faisant passer en promotion à seulement 119,99 euros cet ensemble Samsung comprenant un disque SSD externe T5 de 1 To et une carte Micro SD Evo Plus de 64 Go. Initialement vendu à 159,99 euros, vous ferez donc une économie de 40 euros en achetant ce pack aujourd'hui chez Fnac.

Le disque externe SSD T5 de 1 To de chez Samsung est parfait pour stocker de très gros volumes de données. Vous allégerez ainsi votre PC et pourrez conserver un nombre gigantesque de logiciels, films, photos et autres documents imposants. Plus besoin d'attendre de longues minutes devant votre PC, car ce SSD très performant offre des vitesses de lecture et d’écriture capables d'atteindre les 540 Mo/s. Il dispose en outre d'une sécurité renforcée grâce à la technologie V-NAND, vos données seront ainsi bien gardées.

En plus de ces atouts internes, le SSD T5 arbore un design discret et élégant, tout simplement parfait. De la taille d'une carte de visite et ne pesant que 50 g, il se glisse très facilement dans vos affaires, votre portefeuille par exemple, pour être transporté partout avec vous.