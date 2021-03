Le SSD externe Samsung Portable 870 EVO 1 To à prix cassé chez Fnac

Pour terminer, il faut savoir que la gestion des paramètres et du stockage de votre SSD pourra se faire très simplement. Cela est rendu possible à l'aide du logiciel Samsung Magician 6. Il permet de surveiller le bon fonctionnement du périphérique en temps réel et de le gérer à partir d'une large gamme d'outils. C'est aussi par ce biais que vous devrez effectuer les mises à jour et réaliser des diagnostics.