240Go pour moins de 30€, c'est le prix choc de ce SSD interne PNY

Avoir un SSD dans sa configuration est une excellente idée. Avec des débits de lecture et d'écriture supérieurs à ceux d'un HDD, il permet donc une vitesse d'exécution plus rapide. Si vous installez des jeux dessus ils se lanceront plus vite et les temps de chargement seront réduits. Et si vous installez votre OS, votre ordinateur se lancera lui aussi plus rapidement.

Avec ce modèle SATA de 2,5", l'idéal est d'opter pour cette dernière option. Avec un disque dédié à l'OS, vous êtes sûr ne de pas perdre vos données en cas de problème. Il suffit de le monter dans votre machine, éventuellement de faire un clonage pour récupérer de l'espace et de mettre ce SSD comme boot pour voir la différence.

Avec une vitesse de lecture de 560 Mo/s et 460 Mo/s en écriture, c'est top pour à peu près tous les usages, même avec seulement 4 Go en cache. L'installation se fait facilement, et pour le prix vous n'allez pas le regretter.