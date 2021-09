Le SSD M.2 NVMe WD Black SN750 500 Go tombe à seulement 52€ avec ce code promo

Cette offre s'intéresse donc à un SSD M.2 NVMe interne de Western Digital, une marque bien connue dans le domaine, et plus précisément le mythique modèle WD Black SN750. Il offre une capacité de stockage de 500 Go, avec un débit de transfert interne de 3 470 Mo/s en lecture pour

2 600 Mo/s en écriture. Des performances de très haut niveau assurant une grande fluidité pour n'importe quel programme installé en son sein.

En plus de ses performances haute vélocité, le WD Black SN750 intègre une technologie permettant d'en réduire la consommation électrique. Il embarque également le tableau de bord WD Black SSD, permettant d'en paramétrer les moindres détails. Il existe par exemple un mode spécialement dédié pour le jeu qui vient outrepasser cette réduction de consommation électrique. Ce afin de profiter de temps de chargement drastiquement réduits.

Le tout condensé dans un produit extrêmement compact, en plus d'être élégant pour impressionner la galerie dans un boîtier disposant d'une vitre. Avec ses 22 mm de largeur pour 80 mm de profondeur et 2,38 mm de hauteur, pour un poids presque imperceptible de 7,5 grammes, il saura aisément trouver sa place dans n'importe quelle configuration et apporter toute la puissance qu'il promet avec un encombrement minimal.