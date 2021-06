Le disque dur interne WD Blue 1To est bradé à moins de 40€ avant le week-end

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous un jour ouvré. Il est possible de payer en quatre fois, soit 10,22€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un disque dur interne d'une capacité de 1 To de Western Digital, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle WD Blue. Un disque dur au format 3,5" doté d'une interface SATA 6Gb/s ATA série de 7 broches 7200 tours/min affichant un débit de transfert en lecture de 600Mo/s et de 150 Mo/s. Un disque dur qui s'adresse donc principalement à du stockage de documents volumineux ou de photos.

Qualité Western Digital oblige, le disque dur interne WD Blue 1 To présente une grande endurance, avec une résistance au choc de 65g @ 2 ms en fonctionnement et 350 g @ 1 ms au repos. Il promet également de fonctionner sous des températures extrêmes, d'une minimale de 0°C et d'une maximale de 60°C.