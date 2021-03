Bon plan SSD : 240 Go pour moins de 30€ avec ce SSD interne Crucial BX500

Venons-en à présent à ce qui nous intéresse le plus : les performances de ce SSD interne Crucial. Celui-ci dispose donc de 240 Go d'espace de stockage, une surface suffisamment importante pour vous permettre de conserver de nombreux fichiers. Les débits de transferts étant de 540 Mo/s pour la lecture et de 500 Mo/s pour l'écriture, vous aurez le plaisir de voir vos documents se déplacer rapidement. Un véritable gain de temps ! En plus de ces atouts, votre PC sera globalement bien plus vif et réactif grâce à la technologie du SSD.