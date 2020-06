1 To de stockage pour moins de 45€ avec le disque dur interne WD Blue

Nous sommes une fois encore chez Cdiscount pour cette bonne affaire qui viendra améliorer le stockage interne de votre ordinateur. Le site bordelais vous livrera gratuitement à domicile et met en avant la possibilité de payer en quatre fois (11,54€ au moment de l'achat puis 11,51€ par échéance). Ce produit est éligible aux avantages Cdiscount à volonté, ce qui permet aux adhérents de le recevoir plus rapidement chez eux. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit. Enfin, la garantie est limitée à une durée d'un an.

Ce disque dur WD Blue est un modèle interne de 3,5'' doté d'une capacité de stockage de 1 To. Il dispose d'une interface SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches, d'un débit de transfert interne pouvant atteindre jusqu'à 150 Mo/s et d'un débit de transfert du lecteur externe à 600 Mo/s. Avec de telles caractéristiques, vous pourrez transférer vos données rapidement et booster durablement les performances de votre ordinateur de bureau.